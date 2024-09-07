Премьер Словакии рассказал, почему СМИ не пишут о подрыве «Северных потоков»

СМИ Словакии не освещают тему подрыва газопроводов «Северный поток», поскольку существуют данные о возможной причастности к этому Украины. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Все мы хорошо знаем, как это было, и кто это сделал. Сегодня уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая взорвала трубопровод», — сказал Фицо. По его мнению, именно из-за возможной причастности Украины к теракту словацкие средства массовой информации «не говорят об этом».

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Виновные до сих пор официально не установлены.

По одной из версий подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее стало известно о «ярости на Варшаву» в Германии из-за «Северных потоков».