В ЦИК рассказали об украинских фейках про выборы в РФ

Попытки вмешаться в избирательный процесс со стороны украинских спецслужб зафиксированы в Курской области — они публикуют фейки о выборах. Об этом сообщил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод,

пишет ТАСС.

«Мы не обходимся без недружественного, порой агрессивного вмешательства в избирательный процесс со стороны украинских спецслужб, со стороны релокантов, которые подвергают сомнению высокую явку», — отметил Брод.

Специалист подчеркнул, что в распространяемых материалах утверждается о принуждении избирателей идти на участки для голосования.

Брод добавил, что вся дискредитирующая информация не подтвердилась, ее целью было посеять сомнения в избирательном процессе.

До этого сообщалось, что во время выборов губернатора в Курской области запрещена фото – и видеосъемка на избирательных участках. 2 сентября с предложением о таких ограничениях в приграничных регионах выступил ЦИК РФ.

Ранее политолог заявил о консолидации жителей Курской области на фоне атаки ВСУ на регион.