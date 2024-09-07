Вторжение Украины в Курскую область можно объяснить лишь необходимостью «покататься по российской земле на натовской бронетехнике». Об этом в интервью РИА Новости заявил российский политолог Олег Кузнецов.

По мнению Кузнецова, иного смысла в «этой авантюре» не просматривается ни с военной, ни с политической точек зрения. Он заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского получить разрешение на удары по российской территории натовским вооружением свидетельствует о том, что «ему нужна Третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине».

Политолог обратил внимание на то, что вторжение в Курскую область осуществлялось преимущественно на технике стран Североатлантического альянса. По его мнению, украинское руководство рассчитывало, что «Кремль публично обратит на это внимание, предъявит претензии к НАТО и пойдет по пути военно-политической эскалации».

5 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен показать президенту США Джо Байдену «план победы» Украины. По словам Зеленского, украинская операция в Курской области является частью более масштабного военно-политического плана, поэтому Киев будет удерживать эти территории.

Ранее российский генерал Алаудинов заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.