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Посольство Колумбии в РФ запросило доступ к задержанным наемникам

Посольство Колумбии в РФ запросило доступ к воевавшим за ВСУ наемникам

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«РИА Новости»' class="item-image" loading="lazy">
ФСБ РФ/Телеграм-канал «РИА Новости»

Посольство Колумбии в России запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В посольстве отметили, что информированы о ситуации с колумбийскими гражданами.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь». Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.

В результате в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, кто выдал России двух колумбийских наемников.

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