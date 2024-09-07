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В США предотвратили теракт в еврейском центре

Минюст США сообщил о предотвращении теракта в еврейском центре 7 октября

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Shutterstock

Спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в Бруклине (штат Нью-Йорк). Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По данным ведомства, теракт хотел устроить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, проживающий в Канаде. Он хотел уничтожить «как можно больше евреев» 7 октября — в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Известно, что задержанный является сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По данным минюста США, в ноябре прошлого года молодой человек начал распространять в интернете пропагандистские видеоролики и литературу ИГ. В ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов под прикрытием Хан подтвердил, что является сторонником ИГ и заявил о планах совершить теракт в Соединенных Штатах. При этом он отметил, что «Нью-Йорк идеально подходит для нападения на евреев», потому что там «самое большое еврейское население в Америке».

Подозреваемого задержали в Канаде 4 сентября при поддержке сотрудников ФБР.

Ранее полицейские ранили подозрительного человека около генконсульства Израиля в Мюнхене.

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