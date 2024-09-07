Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин воспользовался системой электронного голосования на выборах в Москве

Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате

close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

Из заявления следует, что председатель кабинета министров заранее зарегистрировался в системе электронного голосования. Благодаря этому у него была возможность заполнить бюллетень с компьютера и не посещать избирательный участок.

В публикации также приводится комментарий главы правительства по поводу важности участия в голосовании на выборах в органы власти регионального и муниципального уровней. По словам Мишустина, на главах субъектов РФ и депутатах лежит огромная ответственность.

«Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всем, что волнует граждан, руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит президент», — подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что речь идет об улучшении качества жизни граждан и создании условий для дальнейшего процветания страны.

Как отметил председатель кабинета министров, в ходе выборов жителям необходимо поддержать достойных этого кандидатов. От их решения будет зависеть настоящее и будущее государства, резюмировал Мишустин.

С 6 по 8 сентября в столице РФ проходят выборы в Московскую городскую думу. Вместе с этим жителям нескольких районов Троицкого и Новомосковского административных округов, также Куркино предстоит выбрать муниципальных депутатов.

Ранее в штабе по наблюдению за выборами рассказали об отраженных хакерских атаках на систему электронного голосования в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами