Мишустин воспользовался системой электронного голосования на выборах в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

Из заявления следует, что председатель кабинета министров заранее зарегистрировался в системе электронного голосования. Благодаря этому у него была возможность заполнить бюллетень с компьютера и не посещать избирательный участок.

В публикации также приводится комментарий главы правительства по поводу важности участия в голосовании на выборах в органы власти регионального и муниципального уровней. По словам Мишустина, на главах субъектов РФ и депутатах лежит огромная ответственность.

«Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всем, что волнует граждан, руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит президент», — подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что речь идет об улучшении качества жизни граждан и создании условий для дальнейшего процветания страны.

Как отметил председатель кабинета министров, в ходе выборов жителям необходимо поддержать достойных этого кандидатов. От их решения будет зависеть настоящее и будущее государства, резюмировал Мишустин.

С 6 по 8 сентября в столице РФ проходят выборы в Московскую городскую думу. Вместе с этим жителям нескольких районов Троицкого и Новомосковского административных округов, также Куркино предстоит выбрать муниципальных депутатов.

Ранее в штабе по наблюдению за выборами рассказали об отраженных хакерских атаках на систему электронного голосования в Москве.