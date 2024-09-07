Атака ВСУ на Курскую область организована НАТО, при этом операция показала стратегическую ограниченность ее авторов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик Пепе Эскобар.

«Они (в НАТО. — Прим. ред.) думали, что в качестве маневра это будет идеально, поскольку видели: в Новороссии ближайшие несколько недель будут катастрофой… Но это доказывает, насколько стратегически ограничены эти люди», — отметил аналитик.

Рассуждая об атаке ВСУ на территорию Курской области, он подчеркнул, что фактически речь идет об операции Североатлантического альянса против России.

7 сентября в приграничном районе Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России. Дроны пытались атаковать Курскую и Белгородскую области.

Ранее «Ахмат» разбил две группы ВСУ, взявших в плен россиян в Курской области.