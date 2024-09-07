Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ахмат» разбил две группы ВСУ, взявших в плен россиян в Курской области

Пленный боец ВСУ Панченко: «Ахмат» разбил две группы ВСУ, бравших в плен россиян

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС рассказал один из пленных, военнослужащий 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

По данным агентства, боец вместе с еще одним выжившим сослуживцем был захвачен российским спецназом в ходе этой операции.

«14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 августа утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами», — рассказал Панченко.

Пленный отметил, что как только они вышли из автомобиля и зашли на территорию, их начали обстреливать. Два бойца ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо выдвинулись на подкрепление, но не дошли до Панченко и его сослуживцев.

Военнослужащий заключил, что всего было две группы по шесть человек. Из них только Панченко и его сослуживец остались в живых и приняли решение сдаться в плен.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцам ВСУ в Курской области «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» накануне было подбито два танка, два миномета, а также автотранспорт и артиллерийская установка.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами