«Ахмат» разбил две группы ВСУ, взявших в плен россиян в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС рассказал один из пленных, военнослужащий 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

По данным агентства, боец вместе с еще одним выжившим сослуживцем был захвачен российским спецназом в ходе этой операции.

«14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 августа утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами», — рассказал Панченко.

Пленный отметил, что как только они вышли из автомобиля и зашли на территорию, их начали обстреливать. Два бойца ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо выдвинулись на подкрепление, но не дошли до Панченко и его сослуживцев.

Военнослужащий заключил, что всего было две группы по шесть человек. Из них только Панченко и его сослуживец остались в живых и приняли решение сдаться в плен.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцам ВСУ в Курской области «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» накануне было подбито два танка, два миномета, а также автотранспорт и артиллерийская установка.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.