В США заявили о неспособности Зеленского получить разрешение на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по территории России. Об этом пишет The Washington Post.

6 сентября 2024 года Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению украинского лидера, должно «мотивировать» Москву «искать мира».

WP отмечает, что это обращение Зеленского не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Украины — США — не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на применение вооружений большей дальности.

4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и далее не будут разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов вглубь России.

Ранее Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю.