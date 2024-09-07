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Маск высмеял участие Харрис в выборах президента США

Маск назвал Харрис похожей на Байдена марионеткой

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Elijah Nouvelage/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентских выборах. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте миллиардера в социальной сети X.

Бизнесмен опубликовал картинку с человеком в костюме, лица которого не видно. На изображении мужчина снимает с руки куклу, похожую на действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, и бросает ее в урну. После этого на ту же руку он надевает куклу в виде улыбающейся Харрис.

«Новая марионетка точно такая же, как и старая», — прокомментировал Маск.

Он добавил, что это — чистая правда.

7 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не ждать сюрпризов от следующего американского лидера. Оценивая кандидата от Демократической партии в лице Харрис, политик обратил внимание на ее неопытность.

Он выразил уверенность, что в случае победы на выборах нынешний вице-президент будет лишь заразительно смеяться и пользоваться готовыми ответами на вопросы. Более того, по мнению Медведева, ее высказывания о тех или иных событиях будут скучны и бессмысленны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «поддержке» Камалы Харрис.

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Выборы в США — 2024
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