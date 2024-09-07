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Орбан обрушился с критикой на ЕС за проукраинскую позицию Брюсселя

Орбан: придерживаться позиций Украины не в интересах ЕС

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Евросоюз придерживается полностью проукраинских позиций вместо того, чтобы отстаивать интересы политического блока. Об этом в беседе с итальянским изданием Corrierre della Sera заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Я критикую европейскую политику, поскольку вместо того, чтобы следовать своим интересам, мы полностью придерживаемся украинских позиций», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По мнению главы венгерского кабмина, такая позиция Евросоюза по Украине все глубже втягивает блок в конфликт, поэтому в интересах ЕС содействовать решению конфликта.

До этого советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан обвинил США и страны Европы в уклонении от участия в инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Орбан выразил недоумение, почему лидеры Запада уклоняются от «значимых шагов» по урегулированию конфликта. По его мнению, если союзники Украины продолжат такую политику, то эскалация боевых действий возрастет.

Ранее Захарова указала на «наглую вовлеченность» Запада в конфликт на Украине.

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