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Медведев оценил кандидатов в президенты США

Медведев: Трамп не отменит санкции против РФ в случае победы на выборах в США

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Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не ждать сюрпризов от следующего американского президента. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Как отметил политик, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп из-за обиды на нынешнюю администрацию США пригрозил в случае избрания отменить санкции против РФ. При этом Медведев усомнился, что бывший хозяин Белого дома действительно исполнит задуманное, так как он лишь кажется «несистемным персонажем».

«Да, он — экстравагантный, самовлюбленный тип, но при этом он — прагматик. Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настольно, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state», — написал зампредседателя СБ РФ.

Также он обратил внимание на неопытность кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента США Камалы Харрис. Политик выразил уверенность, что в случае победы на выборах она будет пользоваться «готовыми речами и ответами на вопросы». Более того, ее высказывания будут бессмысленны и скучны.

По словам Медведева, западные страны еще в XX веке вводили санкции против Советского Союза. В настоящее время рестрикции со стороны США и их союзников вернулись «в беспрецедентном масштабе».

«Для всех нас — sanctions forever. Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны», — резюмировал он.

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, кого российское руководство «поддержит» на выборах в США.

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Выборы в США — 2024
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