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Медведев рассказал о распаде США из-за гражданской войны

Медведев предрек распад США из-за неминуемой гражданской войны

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек распад Соединенных Штатов в ходе гражданской войны, которой страна не сможет избежать. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Для всех нас – sanctions forever. Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны», — подчеркнул он, добавив, что СССР жил под санкциями в течение практически всего XX века.

По словам зампреда Совбеза РФ, санкции сегодня введены против России в «беспрецедентном масштабе».

До этого Медведев заявлял, что для победы в специальной военной операции у России есть ее характер, поэтому победа будет за РФ.

Кроме того, он также высказывал мнение, что после завершения активной части специальной военной операции России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР.

Ранее на Западе заявили, что Путин «никогда не сдастся» на Украине.

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