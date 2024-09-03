Россия «никогда не сдастся» в продолжающемся конфликте на Украине из-за своего потенциала. Об этом написало издание Foreign Affairs.

В статье оценивается способность РФ к продолжению специальной военной операции (СВО). Эксперты описали волю российского президента Владимира Путина по отношению к украинскому конфликту словами «никогда не сдастся».

«[Конфликт] остается войной на истощение без признаков грядущего прорыва для Украины», — подчеркнул автор материала. По его мнению, стратегия США по увеличению санкций против России является неэффективной.

30 августа бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн заявил, что Россия выиграет в украинском конфликте, ведь ВС РФ близко подошли к реке Днепр.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для победы в специальной военной операции у России есть ее характер, поэтому победа будет за РФ.

8 августа бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев, несмотря на поставляемую технику, вооружения и предоставление финансовой помощи, все равно проиграет в конфликте.

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.