Аргентина попросила МУС об ордере на арест Мадуро

МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «других лидеров режима». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, обращение Аргентины связано с тем, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

28 июля в Венесуэле состоялись выборы, на которых победил Мадуро. На следующий день в стране начались протесты, в Каракасе произошли столкновения полиции и манифестантов. Генпрокуратура республики сообщила о задержании более 2 тыс. человек.

В сентябре 2018 года Аргентина уже обращалась в МУС и вместе с Канадой, Колумбией, Парагваем, Перу и Чили требовала начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов в республике в 2017 году. В 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под документом.

Ранее МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру МУС.