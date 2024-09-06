Суд в Нью-Йорке сделал заявление по поводу приговора Трампу

Суд в Нью-Йорке заявил, что откладывает вынесение приговора кандидату в президенты Дональду Трампу до конца ноября, чтобы избежать влияния на предстоящие президентские выборы, которые пройдут в США 5 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

«Это решение далось суду нелегко, но это решение, которое, по мнению суда, наилучшим образом служит интересам правосудия», — заявил судья Хуан Мерчан.

По его словам, просьба адвокатов об отклонении обвинительного заключения в отношении экс-президента будет рассмотрена 12 ноября.

5 сентября стало известно, что защита Трампа в рамках судебных слушаний в Вашингтоне подала заявление, в котором сказано, что экс-глава Белого дома не признает своей вины по пересмотренным прокуратурой обвинениям по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Подчеркивается, что обвинения были пересмотрены после того, как Верховный суд США частично поддержал Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

23 августа в суд Вашингтона было передано новое обвинительное заключение в отношении Трампа. В нем утверждается, что политик, несмотря на проигрыш на выборах, намеревался остаться у власти. Для этого, как утверждает обвинение, экс-президент после выборов более двух месяцев «распространял ложь» о том, что результат голосования был мошенническим, а на самом деле он победил.

Ранее Трамп отказался участвовать в судебном слушании по новому делу о вмешательстве в выборы.