Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Нью-Йорке сделал заявление по поводу приговора Трампу

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу до конца ноября из-за выборов

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Суд в Нью-Йорке заявил, что откладывает вынесение приговора кандидату в президенты Дональду Трампу до конца ноября, чтобы избежать влияния на предстоящие президентские выборы, которые пройдут в США 5 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

«Это решение далось суду нелегко, но это решение, которое, по мнению суда, наилучшим образом служит интересам правосудия», — заявил судья Хуан Мерчан.

По его словам, просьба адвокатов об отклонении обвинительного заключения в отношении экс-президента будет рассмотрена 12 ноября.

5 сентября стало известно, что защита Трампа в рамках судебных слушаний в Вашингтоне подала заявление, в котором сказано, что экс-глава Белого дома не признает своей вины по пересмотренным прокуратурой обвинениям по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Подчеркивается, что обвинения были пересмотрены после того, как Верховный суд США частично поддержал Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

23 августа в суд Вашингтона было передано новое обвинительное заключение в отношении Трампа. В нем утверждается, что политик, несмотря на проигрыш на выборах, намеревался остаться у власти. Для этого, как утверждает обвинение, экс-президент после выборов более двух месяцев «распространял ложь» о том, что результат голосования был мошенническим, а на самом деле он победил.

Ранее Трамп отказался участвовать в судебном слушании по новому делу о вмешательстве в выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами