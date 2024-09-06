Разведка США высказалась по поводу вмешательства в президентские выборы

Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента США, но пытаются оказать на них влияние, поддерживая одного из кандидатов. Об этом заявил представитель разведсообщества США, пишет РИА Новости.

«Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года», — сказал американский чиновник на спецбрифинге.

Тем не менее, как отметил он, Россия, Иран и Китай считают выборы слабым местом США и пытаются повлиять на них путем поддержки одного из кандидатов в президенты.

По словам чиновника, Москва якобы представляет самую активную угрозу, поскольку хочет «ослабить США и их поддержку Украины».

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» звучащие в США обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

4 сентября Минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Путин заявил, что Россия «поддержит» Харрис на выборах.