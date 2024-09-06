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В США рассказали о роли Кириенко в патриотическом воспитании российских детей

Минюст США признал усилия Кириенко по патриотическому воспитанию молодежи

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Минюст США опубликовал доклад со ссылкой на расследование ФБР о проделанной работе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко для развития патриотического воспитания детей и молодежи в России.

В документах говорится, что на старте своей карьеры чиновник выглядел сторонником прозападных идей. При этом с недавнего времени он обратился к национальной риторике и стал говорить о важности патриотического воспитания нового поколения в интересах страны.

В докладе приводятся слова о том, что на сейчас патриотическое воспитание выходит на первый план, сказанные Кириенко в марте 2024 года во время образовательного интенсива для инструкторов будущих филиалов центра патриотического воспитания «Воин».

«Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что они будут верить», — сказал тогда первый замглавы администрации президента.

6 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета национального центра «Россия», который должен возглавить Кириенко.

Ранее Сергей Кириенко прочитал лекцию студентам Президентской академии.

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