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Путин заявил о необходимости политической стабильности в РФ

Путин заявил, что политическая стабильность в РФ сегодня особенно важна

Президент России Владимир Путин, говоря о проходящих выборах, заявил, что считает крайне важным сейчас сохранение политической стабильности в стране, чему должны способствовать органы власти, которые сформируются по итогам нынешних выборов. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

На сайте опубликовано видео, на котором глава государства дистанционно принял участие в голосовании.

«8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — сказал после этого президент.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки начали работу в 49 российских регионах.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как онлайн в любое время до 20:00 8 сентября, так и на участке с 8:00 до 20:00 через терминалы электронного голосования или в бумажном формате по предварительной заявке.

Ранее на на выборах депутатов МГД проголосовали Собянин и Медведев.

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