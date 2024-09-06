Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии официально исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций

МИД Киргизии подтвердил исключение «Талибана» из списка запрещенных организаций

close
РИА Новости

Министерство иностранных дел Киргизии официально подтвердило исключение радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В МИД КР подтверждают, что решение об исключении движения «Талибан» из списка организаций, запрещенных на территории КР, было принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что власти Киргизии приняли данное решение для «укрепления региональной стабильности и продолжения диалога». Также в министерстве подчеркнули, что республика поддерживает усилия мирового сообщества по обеспечению стабильности и мирной обстановки в Афганистане.

Об исключении радикального движения вечером 5 сентября сообщил представитель министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи. По его словам, данный шаг Бишкека свидетельствует о растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях.

Ранее в Кремле оценили решение Киргизии по «Талибану».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами