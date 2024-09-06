В Киргизии официально исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел Киргизии официально подтвердило исключение радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В МИД КР подтверждают, что решение об исключении движения «Талибан» из списка организаций, запрещенных на территории КР, было принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что власти Киргизии приняли данное решение для «укрепления региональной стабильности и продолжения диалога». Также в министерстве подчеркнули, что республика поддерживает усилия мирового сообщества по обеспечению стабильности и мирной обстановки в Афганистане.

Об исключении радикального движения вечером 5 сентября сообщил представитель министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи. По его словам, данный шаг Бишкека свидетельствует о растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях.

Ранее в Кремле оценили решение Киргизии по «Талибану».