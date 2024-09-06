Эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов

США стремятся сделать все возможное, чтобы Украина не проиграла России до американских выборов. Если в них победит Дональд Трамп, то итогом конфликта станет сделка, которая будет в первую очередь выгодна Вашингтону, заявил RT завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Аналитик подчеркнул, что Украина для США – это инструмент борьбы с Россией – поэтому ее и поддерживают. Причем сейчас, по мнению эксперта, ставку делают на победу Киева, однако вскоре могут появиться «другие формы».

«Допустим, если придёт к власти Трамп, он всем дает понять, что заключит такую сделку, которая будет выгодна и западному миру, и Украине, и, как он считает, России», — считает Кошкин.

Говоря о снабжении Украины оружием, он подчеркнул, что его у Запада достаточно и в любых объемах, призвав не верить сообщениям об исчерпанных запасах. Однако решать, какое оружие и в каких количествах попадет Киеву, будут власти США, заключил аналитик.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский принимает участие в совещании контактной группы по Украине на базе «Рамштайн». На нем он потребовал от Запада перестать обращать внимание на очерченные Россией красные линии и поставить Украине дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

В России ранее ответили на призыв Зеленского игнорировать красные линии Путина.