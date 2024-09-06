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Азербайджан не присоединится к санкциям против России

Президент Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании

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РИА Новости

Азербайджан поддерживает хорошие отношения с Украиной, но не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио, сообщает Азербайджанское государственное информагентство.

Алиев напомнил, что Азербайджан, Россия и Украина в течение 70 лет были частью одной страны — СССР, и он до сих пор считает отношения с Россией и Украиной очень хорошими.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал президент Азербайджана.

Он также отметил, что Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Выступая на том же форуме, Алиев заявил, что его страна согласовала с Арменией почти 80% текста мирного договора. По словам Алиева, тем самым на Южном Кавказе удастся достичь мира.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать перешедшие Азербайджану территории.

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