Азербайджан готов помочь в урегулировании конфликта между РФ и Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе международного форума «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио не исключил возможности участия Баку в разрешении конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос модератора о том, видит ли он какую-либо роль Азербайджана в урегулировании между Россией и Украиной, он заявил, что гипотетически такая возможность «вполне осуществима».

Алиев напомнил, что Азербайджан вместе с Россией и Украиной в течение 70 лет были частью СССР и поддерживают разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.

«Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами <…>» если потребуется наше участие, мы готовы», — сказал президент.

В июле председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что России и другим государствам не следует обращать внимание на условия Владимира Зеленского по посредникам в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что США планируют создать торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход России и Китая.