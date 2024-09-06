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В Калининграде началась встреча глав «Росатома» и МАГАТЭ

Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде

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Росатом

В Калининграде началась рабочая встреча главы государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Переговоры пройдут в закрытом формате, по итогам ожидается подход и комментарий для СМИ со стороны Рафаэля Гросси и со стороны Алексея Лихачева», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главы корпорации и агентства встретились на площадке отеля Crystal House Suite Hotel and Spa. Планируется, что в ходе диалога Лихачев и Гросси обсудят вопросы безопасности объектов атомной энергетики.

Последний разговор Лихачева и Гросси состоялся 10 августа по телефону. Тогда глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ обсудили ядерную безопасность на Курской АЭС. По словам Лихачева, уровень безопасности на станции резко снизился. Также глава Росатома подчеркнул, что «реальная угроза» новых провокаций вблизи ядерного объекта сохраняется.

Ранее Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС.

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