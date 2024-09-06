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Песков прокомментировал обвинения США в адрес телеведущего Саймса

Песков: давление на граждан России и СМИ со стороны США неприемлемо

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«Первый канал»

Россия считает неприемлемыми санкции и обвинения в адрес российских граждан и СМИ со стороны Соединенных Штатов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с волной санкций в отношении россиян, а также обвинение телеведущего Дмитрия Саймса в том, что он якобы способствовал обходу рестрикций.

«Продолжаются попытки оказывать давление на Россию, ее граждан и на СМИ, которые занимаются информированием граждан. Не допускается возможность, чтобы была доступна подача с нашего угла. Происходят попытки подавлять РФ. Такую линию мы считаем неприемлемой», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона отдает отчет, «в какой реальности находится», и планирует действовать в соответствии со своими интересами.

5 сентября минюст США выдвинул официальное обвинение против известного советского эмигранта, политолога Дмитрия Саймса. Вместе с женой его подозревают в нарушении санкций из-за работы на Первом канале. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Днем ранее Штаты ввели санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Ранее Захарова заявила о преследовании людей за инакомыслие в США.

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