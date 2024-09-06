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Пентагон анонсировал выделение нового пакета помощи Украине

Пентагон: Байден 6 сентября объявит о пакете военной помощи для Украины

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Violeta Santos Moura/Reuters

Американская администрация в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф Пентагона сделал соответствующее заявление в ходе встречи контрактной группы по Украине. Мероприятие проходит в Германии на американской авиационной базе «Рамштайн».

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — отметил глава военного ведомства.

6 сентября украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Германию, чтобы принять участие в заседании контактной группы по вопросам обороны на базе «Рамштайн». В своем Telegram-канале глава государства написал, что сейчас Киев остро нуждается в вооружениях и средствах зарубежных партнеров. В то же время он призвал западные страны быть решительными.

Как отметил президент, в рамках поездки в ФРГ он планирует провести встречи с американским и немецким министрами обороны. Более того, у него запланированы переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее в Белом доме высказались о возможности снятия ограничений на удары Украины вглубь территории РФ.

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