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Зеленский прибыл на заседание контактной группы на базе «Рамштайн»

Зеленский встретится с главами минобороны США и ФРГ на базе «Рамштайн»

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Германию, чтобы принять участие в заседании контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн». Информация об этом появилась в Telegram-канале президента страны.

«Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало к бригадам ВСУ. И нужны сильные решения партнеров по дальнобойному оружию, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся», — заявил Зеленский.

Он добавил, что на «Рамштайне» встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

После совещания контактной группы Зеленский отправится в Италию на переговоры с местным бизнесом и премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Накануне украинский президент встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили военное сотрудничество. Зеленский также рассказал о потребностях украинской армии в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

Ранее на Западе заявили о каскадном обрушении обороны ВСУ.

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