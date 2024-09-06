В МИД Венгрии заметили лицемерие по позиции ЕС по расширению блока

Европейским лидерам и министрам не следует обнадеживать государства, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС ничего не значащими обещаниями, в Европе присутствует скептицизм относительно расширения блока. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Молдавии Михаем Попшоем в Кишиневе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Необходимо прекратить это лицемерие, которое появилось в Брюсселе относительно процесса расширения ЕС», — подчеркнул он.

Сийярто отметил, что в публичных выступлениях высокопоставленные чиновники ЕС заявляют о поддержке расширения Евросоюза и принятия новых государств в состав блока, однако приватно многие главы МИД европейских стран скептически относятся к процессу интеграции новых стран в Евросоюз.

До этого спикер парламента Молдавии, лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна может стать частью Евросоюза через четыре — пять лет.

При этом в марте сообщалось, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут затянуться.

Ранее в Молдавии назвали альтернативу евроинтеграции страны.