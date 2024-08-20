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В Молдавии назвали альтернативу евроинтеграции страны

Боля: альтернативой евроинтеграции Молдавии будет возвращение к СНГ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции республики может стать возвращение к связям с СНГ. Его слова приводит РИА Новости.

«Это — интеграция в евразийское экономическое пространство, возвращение к связям с нашей традиционной исторической семьей. Это — восстановление экономических цепочек между нашими странами, которые были разрушены за последние 4 года», — указал Боля.

По его словам, действующая в стране власть сделала все, чтобы поссорить Молдавию с Белоруссией. В случае победы на выборах он пообещал заняться восстановлением отношений, а также подписать договор о свободной торговле с ЕАЭС.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС является конституционным, он должен пройти 20 октября текущего года.

До этого Санду сказала, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Глава государства призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее Додон предупредил об исчезновении Молдавии как государства без диалога с Россией.

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