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Глава МИД Украины Сибига отчитался перед Польшей об обстановке на поле боя

Новый глава МИД Украины Сибига первым делом доложил Польше о ситуации на фронте

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига первым делом после вступления в должность доложил польскому коллеге Радославу Сикорскому о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом рассказал сам дипломат, опубликовав соответствующее заявление в своем аккаунте на платформе X.

По его словам, телефонный разговор состоялся утром 6 сентября.

«Я <...> проинформировал Сикорского об обстановке на фронте», — написал Сибига.

3 сентября Дмитрий Кулеба, который возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с 2020 года, подал заявление об отставке. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что прошение дипломата рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

В результате 5 сентября депутаты одобрили увольнение министра иностранных дел. За соответствующую инициативу проголосовали 240 законодателей.

На том же заседании парламентарии проголосовали за назначение на должность Сибиги, до этого занимавшего пост первого заместителя руководителя МИД. Его кандидатуру одобрили 258 членов Рады, воздержаться от голосования решили 28 депутатов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал перестановки в правительстве Украины.

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