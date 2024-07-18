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В Совфеде назвали крахом желание фон дер Ляйен сделать ЕС оборонным блоком

Сенатор Джабаров: планы сделать ЕС оборонным блоком говорят о крахе объединения

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал планы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сделать Евросоюз (ЕС) оборонным блоком крахом союза. Его слова приводит «Лента.ру».

«Она что-то перепутала, оборонным блоком является НАТО, и все государства ЕС туда входят, во-вторых, они планируют свою армию? Фон дер Ляйен, получается, хочет дублировать функции НАТО», — сказал он.

Джабаров выразил сомнение, что фон дер Ляйен поддержат остальные члены ЕС, поскольку они «даже политику НАТО под сомнение ставят».

Зампред комитета Совфеда отметил, что Евросоюз изначально должен был заниматься вопросами экономики, как и было задумано, а не обороной. Джабаров подчеркнул, что ЕС на пути к своему краху, потому что «в НАТО есть США, которые тянут основной блок расходов и проблем».

Незадолго до этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложить превратить ЕС в «оборонный союз». Кроме того, она также хочет создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

Ранее в Кремле ответили на идею фон дер Ляйен о превращении ЕС в оборонный союз.

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