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Медведев не исключил, что Дуров передаст ключи шифрования Telegram французам

Медведев: Дуров может передать Франции ключи шифрования Telegram

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Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров при определенных неблагоприятных для него условиях может передать ключи шифрования мессенджера французским спецслужбам, при этом он сам не желает этого делать. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев вспомнил, как звал Дурова на встречу несколько лет назад, на которой подчеркнул, что рано или поздно основатель мессенджера будет вынужден отдать ключи шифрования. Как отметил Медведев, речь при встрече шла о том, что такая политика основателя Telegram не является безопасной, поскольку «террористы могут этим всем воспользоваться».

«И он говорит: «Я никогда и никому это не отдам!» Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», — сообщил Медведев.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ подчеркнул, что, «если его (Дурова. – Прим. ред.) жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется».

До этого сообщалось, что мессенджер Telegram обновил политику пользования своими ресурсами, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах.

Ранее в российском МИД рассказали об ответе Франции на запрос о Павле Дурове.

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