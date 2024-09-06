В российском МИД рассказали об ответе Франции на запрос о Павле Дурове

Задержанного в Париже создателя Telegram Павла Дурова французские власти рассматривают как гражданина Франции, а не России. Соответствующее отношение прослеживается в ответе страны на ноты России по вопросу его преследования, рассказала RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, после ареста Дурова российские загранучреждения направили соответствующие ноты Парижу, как это было бы в случае любого российского гражданина, попавшего в сложную ситуацию за рубежом. Однако полученный ответ оказался неудовлетворительным.

«Вот только сейчас, на днях был получен ответ, абсолютно не содержащий какой-то фактурной информации, потому что Франция рассматривает Павла Дурова как гражданина своей страны и относится к нему соответственно», — сообщила представитель дипведомства.

Напомним, вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором. Накануне он выпустил первое заявление, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник президента назвал арест Дурова «киберфашизмом».