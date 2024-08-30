Зеленский уволил командующего ВВС Украины после падения американского истребителя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука после падения американского истребителя F-16. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.

Указ датирован 30 августа 2024 года. Причины увольнения при этом не указаны.

До этого американское издание The Wall Street Journal подтвердило падение американского истребителя F-16 на Украине.

Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела». Это первый потерянный на Украине истребитель F-16.

Вооруженные силы Украины и Пентагон не стали комментировать это сообщение для американских журналистов. Кроме того, в сеть попали сведения о кончине пилота F-16 Алексея Меся.

Ранее NYT рассказала, что F-16 ВСУ мог быть поражен ЗРК Patriot.