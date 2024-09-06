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В Раде заявили, что у Украины нет денег на выплаты военным в сентябре

Депутат Рады Пидласа: Киев не сможет выплатить деньги военным в сентябре

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РИА Новости

Минобороны Украины не сможет выплатить военнослужащим полагающиеся им надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября. Об этом в эфире украинского телемарафона заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые», - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Как отметила Пидласа, депутат Верховной рады намерены проголосовать по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Она не уточнила, в чем будут состоять эти изменения.

Депутат Рады пояснила, что трудности с выплатами военным на Украине возникли ввиду задержек в предоставлении военной и финансовой помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов в начале 2024 года.

3 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен ($12,1 млрд).

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны.

Министерство финансов Украины сообщало, что в период с января по июль текущего года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета страны составили триллион гривен (более $24 миллиардов). Также отмечалось, что в июле было использовано 161,1 млрд гривен ($3,9 млрд) на денежное довольствие для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также покупку военной и специальной техники, вооружений, боеприпасов и так далее.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, сколько Киев набрал кредитов у Запада за два года.

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