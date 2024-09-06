США заявили, что не смогут «вечно» защищать Израиль от Ирана

Соединенные Штаты довели до властей Израиля сведения о том, что американские авианосцы не смогут «вечно» оставаться в регионе, защищая еврейское государство от Ирана. Об этом сообщает израильский 13 канал.

Как подчеркивается в сообщении телеканала, Вашингтон отметил в обращении к Израилю, что американские авианосцы «не смогут остаться в регионе навечно», в связи с чем уровень напряженности в регионе неизменно должен быть снижен (цитата по ТАСС).

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа близка к завершению, так как на данный момент согласованы 90% всех условий.

Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеют разногласия относительно прогресса переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Так, Нетаньяху заявил, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС все еще существует значительное расстояние до достижения соглашения.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.