ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

«На самом деле Покровское направление остается самым проблематичным для нас», — подчеркнул он.

По словам главкома ВСУ, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

До этого Сырский заявлял, что вооруженные силы Украины уступают российской армии в вооружении и личном составе.

В интервью CNN Сырский также признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. По словам Сырского, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками.

Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя. Кроме того, он рассказал, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева «якобы не дали» российской армии действовать.

Ранее Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на «саммите мира».