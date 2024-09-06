Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ рассказал, где армия испытывает наибольшие трудности

Сырский: Покровское направление остается наиболее проблематичным для ВСУ

close
Roman Chop/AP

ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

«На самом деле Покровское направление остается самым проблематичным для нас», — подчеркнул он.

По словам главкома ВСУ, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

До этого Сырский заявлял, что вооруженные силы Украины уступают российской армии в вооружении и личном составе.

В интервью CNN Сырский также признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. По словам Сырского, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками.

Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя. Кроме того, он рассказал, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева «якобы не дали» российской армии действовать.

Ранее Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на «саммите мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами