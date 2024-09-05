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Зеленский хочет видеть Россию на «саммите мира»

Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором саммите мира

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина рассчитывает на участие России во второй «мирной конференции» по урегулированию конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью NBC.

«Там должны быть представители России. Мы понимаем, что без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт», — заявил он.

2 сентября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо, но не Евросоюзу решать, когда.

30 августа издание Bloomberg писало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал своего согласия на предложение Киева провести второй «саммит мира» по Украине. Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Наренде Моди организовать конференцию по урегулированию украинского конфликта на территории Индии. По информации агентства, украинский лидер сделал свое предложение во время визита индийского премьера в Киев.

Ранее в Кремле отреагировали на так называемый план Зеленского победы над Россией .

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