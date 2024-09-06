Захарова резко высказалась о российских спортсменах, финансировавших ВСУ

Терпимости и «примирительного тона» по отношению к спортсменам из РФ, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), быть не может, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим... Здесь абсолютно, вообще, вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что имеет в виду ситуации, когда россияне передавали деньги, которые шли на финансирование атак против мирных граждан и военных РФ, а также на разрушение гражданской инфраструктуры.

О случаях, когда российские граждане занимаются спонсированием ВСУ, периодически пишут в СМИ. Так, в июле жителя Луганской народной республики (ЛНР) задержали за то, что он передавал деньги националистическому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее Захарова рассказала об ответных мерах на санкции США против российских СМИ.