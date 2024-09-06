Советник президента высказался об аресте основателя Telegram

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков назвал арест Павла Дурова частью стремления Запада контролировать ИТ-индустрию в России. Об этом он высказался на пресс-конференции на полях восточного экономического форума (ВЭФ).

«Все ключевые отрасли мировой экономики — нефть и газ, финансовый и банковский сектор, страхование, трейдинг, фарма, медиа — все контролируется транснациональными компаниями со штаб-квартирами в США и Великобритании. Но особую ценность сегодня для них имеет получение контроля над IT-индустрией. Именно здесь формируется смыслы и настроения образа жизни людей, а значит, экономика и политика. Вот арест Павла Дурова, о котором мы вчера имели возможность услышать мнение президента России, — именно об этом», — заявил Антон Кобяков.

Он добавил, что «все понимают, что это была не инициатива Франции», и у этой операции есть американские истоки. Такое давление Запада на Россию он охарактеризовал как «киберфашизм».

«Просто теперь обычный фашизм, с которым мы сталкиваемся с 1939 года, обретает теперь приставку. Киберфашизм. Все эти западные активисты не оставили свои неоколониальные устремления по отношению к нашей стране, и мы продолжаем отбивать вот эту неприкрытую агрессию против нашей страны», — отметил Кобяков.

Ранее Павел Дуров опубликовал первое заявление после ареста в Париже.