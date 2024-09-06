Глава ВМС США нарушил закон, высказываясь о выборах

Независимый офис специального прокурора США (OSC) сообщил, что министр военно-морских сил страны Карлос дель Торо неоднократно нарушил федеральный закон Хэтча, который запрещает чиновникам исполнительной власти высказываться за или против конкретных политических партий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению OSC, министру дель Торо были предъявлены обвинения в нарушении этого закона из-за его публичных высказываний о кандидатах в президенты, сделанных официально. Доклад об этом нарушении был передан президенту Джо Байдену.

Так, дель Торо высказывался в поддержку Байдена и сделал заявления, которые можно интерпретировать как критику республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, хотя он не называл его фамилию, но сделал эти заявления в ответ на вопрос о бывшем президенте.

В офисе спецпрокурора отметили, что Карлос дель Торо сам информировал его о своих нарушениях, но при этом добавили, что «поразительным является нежелание министра признать свои ошибки».

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