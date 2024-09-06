Захарова заявила о внедрении в АТР «псевдообъединений натовского толка»

Западные страны внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) объединения «агрессивного натовского толка», такие как AUKUS и QUAD, для контроля над Евразией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

Она отметила, что в евразийском пространстве появились объединения, имеющие претензию на морское господство, в том числе они хотят контролировать «подводный мир», используя атомные подводные лодки.

В пример она привела AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США) и QUAD (стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в АТР).

По ее словам, с западных рубежей Евразию «контролируют так, что готовы даже взрывать гражданские инфраструктурные проекты типа «Северного потока», и теперь нужно контролировать с восточного фланга.

«Для этого внедряются в пространство вот эти самые псевдомирные объединения, псевдообъединения, якобы заявленные как сохраняющие безопасность, на самом деле объединения абсолютно агрессивного натовского толка», — сказала представитель МИД РФ и добавила, что за этим следует наблюдать.

2 сентября помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что США отводят Японии роль восточного филиала НАТО для контроля АТР.

Ранее сообщалось, что Британия будет следить за действиями России и Китая в космосе.