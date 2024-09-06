Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии могут перестать давать гражданство людям с российским паспортом

Власти Чехии предложили давать гражданство только после отказа от российского

close
Depositphotos

Власти Чехии предложили давать гражданство россиянам только после того, как они откажутся от паспорта РФ, чтобы минимизировать риски безопасности. Об этом сообщает Blesk.

Инициатором поправки стал член парламентского комитета безопасности Мартин Экснер. Глава МВД страны Вит Ракушан поддержал эту идею.

«Ситуация с безопасностью требует от нас реагирования на возросшее количество запросов граждан России о предоставлении им гражданства», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае. В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами.

В ноябре 2023-го министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители, принявшие российское гражданство, могут быть депортированы.

Ранее в Госдуме предложили упростить получение гражданства для бывших россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами