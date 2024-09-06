В Чехии могут перестать давать гражданство людям с российским паспортом

Власти Чехии предложили давать гражданство россиянам только после того, как они откажутся от паспорта РФ, чтобы минимизировать риски безопасности. Об этом сообщает Blesk.

Инициатором поправки стал член парламентского комитета безопасности Мартин Экснер. Глава МВД страны Вит Ракушан поддержал эту идею.

«Ситуация с безопасностью требует от нас реагирования на возросшее количество запросов граждан России о предоставлении им гражданства», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае. В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами.

В ноябре 2023-го министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители, принявшие российское гражданство, могут быть депортированы.

Ранее в Госдуме предложили упростить получение гражданства для бывших россиян.