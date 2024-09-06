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Финский профессор обвинил Европу в двойных стандартах после заявления Путина

Профессор Малинен обвинил ЕС в двойных стандартах после заявления Путина о «СП»

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Лидеры страны ЕС живут по двойным стандартам. Об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о нежелании ФРГ получать газ по функционирующей нитке «Северного потока».

«Глупость двойных стандартов европейских лидеров», — написал профессор.

Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток». По его словам, 27,5 млрд кубических метров газа пошло бы в Германию через «Северный поток», если бы они договорились с Москвой включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения.

20 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее на Западе Путина назвали шахматным гроссмейстером.

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