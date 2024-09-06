Американский предсказатель назвал будущего президента США

Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов. Об этом в видео, опубликовала газета New York Times, заявил американский профессор Аллан Лихтман.

«Демократы сохранят контроль над Белым домом, а Камала Харрис станет следующим президентом», — заявил он.

Лихтман прогнозирует исход американских выборов с 1984 года. Он ошибся лишь один раз, когда Джордж Буш стал президентом в 2000 году. Тогда Лихтман предсказал победу Альберту Гору. При этом тогда выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде. Лихтман сказал, что его прогноз изначально был точен.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о «поддержке» Харрис.