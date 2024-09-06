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США не ожидают вето от России и Китая на миротворческую миссию ООН на Гаити

Блинкен: США не ожидают вето от России и Китая на миротворческую миссию на Гаити

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Odelyn Joseph/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не предполагает, что Россия и Китай наложат вето на вопрос о развертывании миротворческой миссии ООН на Гаити. Об этом пишет РИА Новости.

»Совет Безопасности ООН единодушно поддержал многонациональную миссию помощи. Это связано с тем, что такая миссия крайне важна для народа Гаити и будущего страны. Она также имеет значение для всего региона, и мы наблюдаем понимание этой важности даже со стороны государств за его пределами. Учитывая это, мне кажется, что мир уже продемонстрировал поддержку, включая упомянутые вами страны», — отметил он в ответ на вопрос о возможном вето.

Блинкен добавил, что миротворческая миссия является одной из рассматриваемых опций, наряду с другими возможными решениями.

«Наша цель — найти путь вперед, обновив миссию и обеспечив ее устойчивость в будущем, поскольку это потребует времени», — заключил он.

Еще в июле в Гаити ввели режим ЧС из-за разгула местных банд. Правительство Гаити объявило чрезвычайную ситуацию в 14 коммунах, которые находятся под контролем местных банд, и началм там силовые операции с участием международной миссии.

Ранее премьера Гаити доставили в больницу после приступа астмы.

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