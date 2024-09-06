Американский профессор Аллан Лихтман прогнозирует, что на следующих президентских выборах в США победу одержит Камала Харрис от Демократической партии. Свой прогноз аналитик дал в интервью газете New York Times.

«Демократы сохранят контроль над Белым домом, и Камала Харрис станет следующим президентом США», – заявил профессор.

Лихтман, который с 1984 года делает прогнозы по выборным результатам, предсказал победу в девяти случаях из десяти, ошибившись только однажды, когда в 2000 году ошибочно предсказал победу Альберта Гора, вместо того чтобы предугадать победу Джорджа Буша-младшего. Профессор считает, что ошибка была связана со скандалом по пересчету голосов во Флориде, и его изначальный прогноз был верным.

До этого Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.