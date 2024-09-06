Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский профессор предсказал победителя выборов в США

Американский профессор предрек победу Харрис на президентских выборах

close
Kevin Lamarque, Jeenah Moon/Reuters

Американский профессор Аллан Лихтман прогнозирует, что на следующих президентских выборах в США победу одержит Камала Харрис от Демократической партии. Свой прогноз аналитик дал в интервью газете New York Times.

«Демократы сохранят контроль над Белым домом, и Камала Харрис станет следующим президентом США», – заявил профессор.

Лихтман, который с 1984 года делает прогнозы по выборным результатам, предсказал победу в девяти случаях из десяти, ошибившись только однажды, когда в 2000 году ошибочно предсказал победу Альберта Гора, вместо того чтобы предугадать победу Джорджа Буша-младшего. Профессор считает, что ошибка была связана со скандалом по пересчету голосов во Флориде, и его изначальный прогноз был верным.

До этого Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами