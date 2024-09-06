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Россия обратилась к Аргентине по поводу конфликта на Украине

Посольство РФ призвало Аргентину воздержаться от однобоких суждений об СВО

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Agustin Marcarian/Reuters

Россия призвала аргентинское правительство воздержаться от продвигаемых Киевом однобоких суждений о происходящем в зоне боевых действий. С таким призывом выступило посольство РФ в Аргентине, передает ТАСС.

Так посольство прокомментировало заявление МИД Аргентины, в котором осуждается удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве.

«Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и РЭБ, а также операторов БПЛА, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ», — сказано в заявлении.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 51 военного, еще 270 получили ранения.

Ранее армия России ударила «Искандером» по пусковой установке MLRS ВСУ.

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