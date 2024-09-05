Посол рассказал о реакции мирового сообщества на санкции США

Санкции Соединенных Штатов убеждают мировое сообщество в том, что доллароцентричная система имеет немалые риски. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает Telegram-канал посольства.

«Все такого рода шаги лишь закрепляют здравомыслящую часть мирового сообщества в убеждении, что доллароцентричная система имеет свои риски — и немалые», — сказано в сообщении.

1 сентября основатель файлообменника Megaupload, предприниматель Ким Дотком заявил, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которому стремится БРИКС.

30 июля экономист Алексей Громов призвал Россию отказаться от западной финансовой системы и перейти на расчеты в национальных валютах. По его словам, этот шаг позволит нивелировать санкции.

Ранее Антонов назвал новые антироссийские санкции США безрассудными шагами.