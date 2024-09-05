Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал о реакции мирового сообщества на санкции США

Посол Антонов: санкции США убеждают мир в рисках доллароцентричной системы

close
Wong Maye-E/AP

Санкции Соединенных Штатов убеждают мировое сообщество в том, что доллароцентричная система имеет немалые риски. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает Telegram-канал посольства.

«Все такого рода шаги лишь закрепляют здравомыслящую часть мирового сообщества в убеждении, что доллароцентричная система имеет свои риски — и немалые», — сказано в сообщении.

1 сентября основатель файлообменника Megaupload, предприниматель Ким Дотком заявил, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которому стремится БРИКС.

30 июля экономист Алексей Громов призвал Россию отказаться от западной финансовой системы и перейти на расчеты в национальных валютах. По его словам, этот шаг позволит нивелировать санкции.

Ранее Антонов назвал новые антироссийские санкции США безрассудными шагами.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами