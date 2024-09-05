Сырский признал, что солдаты ВСУ отправляются в бой без подготовки

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. В интервью CNN он заявил, что ситуация на фронте требует как можно скорее отправлять военнослужащих на поле боя.

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был наилучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу призывников», — указал он.

По словам Сырского, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками. Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. По новому документу, лица, которые внесены в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать денежные средства, а также управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

30 августа стало известно, что призыв в Вооруженные силы Украины после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза. Показатели сравнивают с первым кварталом текущего года.

Ранее Сырский раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области.